Warum sich deutsche Firmen mit Homeoffice immer noch schwer tun

Die Landwirte blockieren Straßen, die Lokführer streiken. Wer heute unterwegs ist, braucht vor allem viel Geduld. Für viele Arbeitnehmer wäre an so einem Tag das Homeoffice angebracht. Allerdings sei das in vielen Betrieben nicht selbstverständlich, " wenn, dann ist das in vielen Firmen eine Notlösung ", sagt Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Dabei könne man auf die Homeoffice-Erfahrung aus der Pandemie-Zeit zurückgreifen. Ein Teil der Arbeitgeber sei aber unsicher, welche Effekte das Homeoffice auf die Produktivität habe: " Eine Studie hat gezeigt, dass die beliebtesten Homeoffice-Tage der Montag und der Freitag sind ", sagte Sell im SWR. Das mache viele Unternehmen skeptisch.

Wie flexibel die Unternehmen mittlerweile sind und wie die Zukunft des Homeoffice aussehen könnte, bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Stefan Sell.