Deutsche Familie verlässt Ukraine: Angst im Land ist sehr groß

Angesichts der unsicheren Lage in der Ukraine hat das Auswärtige Amt allen Deutschen empfohlen, die Ukraine zu verlassen. Einer, der dieser Aufforderung gefolgt ist, ist Marcel Röthig, der Leiter des Büros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Seine Familie ist zurück nach Deutschland gereist, er selbst an seinen zweiten Dienstsitz in Chisinau in Moldawien.

Röthig sagt, die Angst der Menschen in der Ukraine sei aktuell sehr groß. Andererseits gingen sie trotz der Angst ihrem normalen Alltag nach. "Zum einen, weil man in dieser Auseinandersetzung schon seit acht Jahren ist, zum anderen genießt das Militär mit das höchste Vertrauen unter allen ukrainischen Institutionen, weil viele Männer und Frauen im Militär gedient und ihre Erfahrungen damit gemacht haben."

Wie die Menschen in der Ukraine darüber denken, dass sich Deutschland weigert, Waffen in das Land zu liefern und weshalb Deutschland trotzdem einen guten Ruf in der Ukraine genießt, erklärt Röthig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.