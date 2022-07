Deutsch-Britische Handelskammer: Johnsons Rücktritt auf Raten kostet Vertrauen

Boris Johnson ist als Parteichef der Tories zurückgetreten. Premierminister will er aber bleiben, bis die Amtsnachfolge geklärt ist. Wie geht die Wirtshaft mit einem solchen Rückzug auf raten um? Ulrich Hoppe, Generaldirektor der Deutsch-Britischen Handelskammer, sagte in SWR Aktuell: "Da ist Vertrauen kaputtgegangen, Vertrauen in eine Regierungspolitik, die daran ausgerichtet ist, das Land durch Krisen zu führen. Und es ist schädlich, dass wir jetzt weitere Unsicherheit haben."Die Hoffnung bestehe aber, dass es mit einer neuen Regierung in einigen Monaten eine klarerer politische Linie geben könne, sagte Hoppe im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Stefan Eich.