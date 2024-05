Desinformation: So können Sie sich schützen

per Mail teilen

Die Macht der Desinformation ist ein wichtiger Faktor in diesem Superwahljahr. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Europa geht, um die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg oder um die Präsidentenwahl in den USA. Die meisten Menschen wissen, dass es Desinformation gibt, aber viele meinen, dass sie selbst den Durchblick hätten und nicht zu manipulieren seien. Ein Irrtum. Wie man sich schützen kann, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit der Medienpsychologin Lena Frischlich besprochen.