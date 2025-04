"Desaströse Situation" in Syrien: So will Caritas international helfen

Es war ein Wendepunkt in der Geschichte Syriens: der Sturz von Machthaber Baschar al-Assad im Dezember 2024. Vier Monate ist das nun her. Wie steht es seitdem um Sicherheit, Wohnung oder Nahrung für die Menschen vor Ort? Dass Deutschland beim Wiederaufbau des Landes unterstützen will, sollte der Besuch der Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im März verdeutlichen. Wie Hilfe für Syrien konkret aussehen kann – und welche Schwierigkeiten es dabei gibt, erlebt die Hilfsorganisation Caritas international. Am Abend findet eine von ihr organisierte Konferenz in Berlin statt. Der Titel: "Syriens Zukunft und Deutschlands Beitrag".

Caritas international: Lage in Syrien "extrem deprimierende Situation"

Oliver Müller, der Leiter von Caritas international, geht im Gespräch mit SWR Aktuell auf seine Eindrücke ein, die er durch seine Besuche in dem Land bekommen hat – zum Beispiel in welcher Art und Weise das Regime die Bevölkerung dort unterdrückt hat. Es sei eine "extrem schwierige und auch deprimierende Situation" gewesen. Aber auch wenn nach dem Sturz des Assad-Regimes eine Art Aufbruchstimmung zu spüren gewesen sei, habe sich an der humanitären Situation nichts geändert.

Es gehe jetzt darum, die "Basis-Bedürfnisse wie Nahrung und Obdach" abzudecken – auch wenn das schwer sei. An psychologische Hilfe sei oftmals gar nicht zu denken.

Wenn Syrien wieder auf die Füße kommen will, wenn es zu einem guten Miteinander der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch kommen soll, dann muss die Vergangenheit aufbereitet werden - individuell wie auch gesellschaftlich.

Mit welchen Schwierigkeiten die Hilfsorganisation vor Ort zu kämpfen hat und wie die Arbeit mit der Übergangsregierung aussieht, darum geht es im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.