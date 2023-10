per Mail teilen

Nachbarn - sie sind keine Freunde, gehören nicht zur Familie und sind uns doch oft am nächsten. Weil sie im Haus nebenan wohnen, in der Wohnung darüber, darunter oder auch nur in derselben Straße. Auch deshalb wünscht sich die große Mehrheit der Deutschen eine gute Nachbarschaft und bekommt nicht selten das Gegenteil - den „bösen Nachbarn“. Dem nichts gefällt, der alles besser weiß und scheinbar alles richtiger macht - von der Kehrwoche über die Ruhezeiten bis zur Müllentsorgung.