Der Südpazifik im Zentrum des US-chinesischen Machtkampf

per Mail teilen

Die pazifischen Inselstaaten – sie sind zwar klein in der Fläche, verfügen jedoch über riesige Meeresgebiete mit vielen Bodenschätzen und reichen Fischvorkommen und liegen in einer geopolitisch wichtigen Region. So werden sie zunehmend zum Schauplatz eines intensiven Wettbewerbs zwischen China, den USA und Australien. Die Inselstaaten versuchen das für sich wirtschaftlich und sicherheitspolitisch zu nutzen, ohne sich verbindlich für eine Seite zu entscheiden. Eine Gratwanderung angesichts sich weiter verstärkender Spannungen.