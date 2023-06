"Der Preis für unsere Freiheit" - Tod und Trauma in der Ostukraine

Wie viele ukrainische Soldaten bisher im Krieg getötet wurden, ist nicht genau bekannt. Doch die Menschen in der Ukraine wissen, wie hoch der Preis für ihre Freiheit ist. In Charkiw trauert Olena Awilowa um ihren einzigen Sohn, der mit 26 Jahren im Krieg gefallen ist. Und wer die Kämpfe überlebt, ist oft traumatisiert. Soldat Andrii versucht seine Schlafprobleme mit Alkohol zu bekämpfen, Aleksandr lenkt sich mit Humor ab und Sanitäter Iwan hilft sein Glaube an Gott, mit der Arbeit in einer Leichenhalle klarzukommen. Die Ukraine steht vor der großen Herausforderung, traumatisierte Soldaten zu unterstützten. Doch bisher scheint der Staat auf diese Aufgabe nicht vorbereitet zu sein.