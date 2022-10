Der neue Premier Rishi Sunak: Das könnte sich für die Briten und die EU ändern

Es ist der Tag der Amtsübergabe in Großbritannien. Liz Truss geht, der neue Premierminister Rishi Sunak kommt. Welche Akzente muss er jetzt setzen? Was bedeutet der Wechsel für Großbritannien, was für die Europäische Union? "Die Briten erwarten, dass Sunak wieder eine gewisse Stabilität und Glaubwürdigkeit in die britische Politik zurückbringt", sagt Christoph Meyer, Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London, in SWR Aktuell. "Da Sunak vor seiner politischen Karriere Hedgefonds-Manager war, dürfte ihm im Bereich der Wirtschaftspolitik zugetraut werden, dass er kurzfristig das Richtige tun wird." Wie sich die Politik des Brexit-Befürworters Rishi Sunak auf das Verhältnis zur Europäischen Union auswirken könnte, sagte Politikwissenschaftler Meyer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.