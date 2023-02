per Mail teilen

Worauf man beim nachhaltigen Garten achten muss und was das kostet, erklärt Eva Hofmann von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Und dann prüfen wir noch, ob "Infinity-Rosen", wirklich umweltfreundlich sind, warum die Pollen immer früher fliegen, wie die jüngsten Daten zu Luftschadstoffen zu bewerten sind und schauen uns eine Wohnung in Zürich an, die nur aus Abfällen gebaut wurde.

Eine Sendung von Susanne Henn, 16.02.2023