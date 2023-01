++ Bundeskanzler Scholz spricht in Mainz mit Vertretern der chemischen Industrie ++ Bundesverband der Deutschen Industrie sieht Standort immer mehr im Hintertreffen ++ Rheinland-Pfalz will Ausbau bei Wind- und Solarstrom erleichtern ++ Was den Windkraftausbau in Baden-Württemberg bremst ++ Überraschend starke Konjunkturerwartungen von Finanzexperten.