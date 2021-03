Gute Nacht! Davon können rund sechs Millionen Menschen in Deutschland nur träumen. Sie können nicht einschlafen oder wachen mitten in der Nacht auf, wälzen sich in den Kissen hin und her, Gedanken kreisen und an eine erholsame Nachtruhe ist nicht mehr zu denken. Wie kann man das ändern? Wie erreichen wir, dass unser Schlaf erholsam ist – für Körper und Psyche? Wir reden darüber. mehr...