Der "Günther-Bonus": Warum der CDU-Ministerpräsident bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein triumphiert hat

Daniel Günther ist Sieger der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Für die CDU holte er 43,4 Prozent. Das ist das beste Ergebnis seit den 1980er Jahren in dem Bundesland. Nach Ansicht von Thorsten Faas, Wahlforscher an der Freien Universität Berlin, ist der CDU-Erfolg eindeutig auf die Beliebtheit von Daniel Günther zurückzuführen. "Gerade wenn unklar ist, welche Koalition zukünftig in einem Land regieren wird, ist es für viele Wählerinnen und Wähler ein Punkt zu sagen: Wenigsten diesen beliebten Ministerpräsidenten wollen wir im Amt halten." Solche Stimmungslagen im Vorfeld einer Wahl seien der Ausgangspunkt für "überwältigende Siege", wie man es jetzt erlebt habe. Auch Anhänger von Grünen, FDP und sogar der SPD hätten Daniel Günther ihre Stimme gegeben, damit der CDU-Politiker als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident weiterregieren könne. Er kündigte gestern Abend an, mit Grünen und FDP zu sondieren, ob das Dreier-Bündnis die Arbeit fortsetzen könne.

Warum der Wahlforscher Thorsten Faas nicht an eine Neuauflage der Ampel-Koalition glaubt, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.