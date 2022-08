Der fast perfekte Abschied: Wie blickt Bahnrad-Fahrerin Brennauer auf ihre Karriere zurück?

Der fast perfekte Abschluss einer Bahnrad-Karriere: Lisa Brennauer ist am vergangenen Samstag bei den European Championships in München zum letzten Mal gestartet. Die mehrfache Weltmeisterin ist in der Einzelverfolgung gegen Mieke Kröger angetreten. Lange lag Brennauer in Führung, dann hat aber ihre Konkurrentin aus Bielefeld aufgeholt und Gold geholt. Mit ein paar Tagen Abstand ist SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler im Gespräch mit Lisa Brennauer der Frage nachgegangen, ob es eigentlich schmerzt, beim letzten Wettkampf knapp Gold verpasst zu haben.