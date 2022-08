Nein zur Gasumlage, Ja zur Übergewinnsteuer. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfragen, Marcel Fratzscher, kritisiert die Krisenpolitik der Bundesregierung scharf. Und er macht konkrete Vorschläge, wie die neuen Entlastungen für die Menschen aussehen könnten.

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfragen (DIW), Marcel Fratzscher, kritisiert mit deutlichen Worten die geplante Gasumlage der Bundesregierung. Die Bürger müssten für unternehmerische Fehler und Risiken geradestehen, sagt Fratzscher im SWR Interview der Woche. Die Gasumlage in der vorliegenden Form sei eine "völlige Verletzung jeder sozialen und jeder marktwirtschaftlichen Logik." Fratzscher spricht von einer Asymmetrie: "Verluste von Unternehmen werden sozialisiert, indem wir alle dafür zahlen. Gewinne werden privatisiert, sie bleiben bei den Unternehmen. Das geht in einer Marktwirtschaft nicht!" Fratzscher fordert daher die Bundesregierung auf, die Gasumlage zu begraben und stattdessen eine Übergewinnsteuer einzuführen.

"Der Bundesregierung fehlt ein klarer Kompass"

Der Wirtschaftswissenschaftler drängt darauf, dass das dritte Entlastungspaket schnell auf den Weg gebracht wird. Er bekomme mit, welche Kämpfe zwischen den drei Regierungsparteien vor sich gingen. Nur diese Kämpfe dürften nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden. Fratzscher wörtlich: "Der Bundesregierung fehlt ein klarer Kompass, eine klare Strategie."

Fratzscher fordert 100 Euro pro Person und Monat

Fratzscher verteidigt im SWR Interview der Woche seine Idee, Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen pauschal 100 Euro pro Kopf und Monat auszuzahlen – und zwar für die kommenden anderthalb Jahre. Dieses Modell würde nach Fratzschers Worten pro Jahr etwa 35 Milliarden Euro kosten. "Ich halte es für die beste Investition, die dieser Staat im Augenblick tätigen kann. Nämlich eine Investition in sozialen Frieden, in Solidarität, in Schutz derjenigen, die jetzt Hilfe benötigen." Dieses Vorhaben über neue Schulden zu finanzieren, hält Fratzscher für unproblematisch. Die Schuldenbremse solle ausgesetzt werden, weil sich Deutschland aktuell in einer Notsituation befinde.

Befürchtung: Geringerer Lebensstandard

Fratzscher sieht das Land vor einem schwierigen Herbst und Winter. Die Konsequenzen des Krieges werden nach seinen Worten noch lange spürbar sein, die Menschen müssten sich auf deutlich höhere Energiekosten für die nächsten fünf bis sieben Jahre einstellen. "Die Energiepreise werden nie wieder auf das Vorkrisenniveau zurückgehen." Die Menschen müssten sich auf einen geringeren Lebensstandard einstellen, solange der Umstieg auf Erneuerbare Energien nicht gelungen sei.

"Wir laufen in eine Rezession hinein"

"Wir laufen in eine Rezession hinein", so Fratzscher. Allerdings wird nach seiner Einschätzung der Preisanstieg weniger schlimm ausfallen als vor vier, fünf Monaten befürchtet. Auch rechnet der Wirtschaftswissenschaftler nicht mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Viele Unternehmen suchten weiter händeringend Personal – auch in dieser wirtschaftlichen schwierigen Lage.