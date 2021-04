Biontech will noch einmal mehr Impfstoff produzieren und meldet ersten Gewinn +++ Was der Metall-Tarifvertrag auch ohne klassische Lohnsteigerung den Beschäftigten bringt +++ Wirtschaft in Baden-Württemberg schrumpft stärker als bundesweit +++ Dax erstmals über 15.000 Punkten - was hinter den Rekorden trotz Krise steckt +++