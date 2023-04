Der Alman als Lehrer – Die Serie Almania mit Phil Laude

Mit der Figur des Almans landete Comedian Phil Laude einen Youtube-Hit. Und das so erfolgreich, dass inzwischen eine ganze Serie rund um den spießigen und regelversessenen Mittelklasse-Deutschen entstanden ist. In "Almania" wird der Alman zum Lehrer Frank Stimpel, der an eine Brennpunktschule strafversetzt wird. Seit Mitte April stehen acht neue Folgen in der ARD-Mediathek. In SWR Aktuell Mondial sprechen Miriam Staber und Claudia Bathe mit Phil Laude und dem Drehbuchschreiber Pesh Ramin darüber, wie sich der Charakter des Frank Stimpel in der Serie weiterentwickelt, den schmalen Grat zwischen Comedy und dem „real Live“ und wieviel Alman in ihnen beiden steckt.