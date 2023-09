Denkmalschutzpreis des Landes Baden-Württemberg für Erhalt der Kocherburg in Aalen

Am Wochenende ist Tag des Offenen Denkmals. In vielen Schlössern, Burgen, Theatern und anderen historischen Gebäuden gibt es Sonderführungen und anderes Extra-Programm. Viele dieser Schätze wären in einem schlechten Zustand, wenn es nicht Menschen gäbe, die sich für ihren Erhalt einsetzen. In Aalen ist eine Initiative mit dem Denkmalschutzpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der Sprecher der Initiative, Dieter Matzig, und seine Mitstreiter haben bereits viele, viele Arbeitsstunden darauf verwendet, die Ruine der Kocherburg zu erhalten. SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex geht jetzt mit auf Erkundungsreise zur einst so stattlichen Festung, der Kocherburg.