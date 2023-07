Dengue-Impfstoff-Produktion in Singen: Wann muss ich mich impfen lassen?

In Singen in Baden-Württemberg wird heute eine neue Produktionshalle zur Herstellung eines Wirkstoffs gegen das Denguefieber eingeweiht. Dort soll in Zukunft ein Wirk- und auch ein Impfstoff gegen die Tropenkrankheit hergestellt werden. Weil sich die Tigermücke in Deutschland immer weiter ausbreitet und die Winter bei uns durch den Klimawandel immer wärmer werden, könnte es auch hier kleinere Ausbrüche der Krankheit geben, sagt Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. "Es ist sicherlich ein entscheidender Faktor", sagt er. Wenn es wärmer ist, könnten sich die Mücke und das Virus schneller vermehren. "Aber trotzdem ist es so, dass es einzelne, kleine Cluster geben wird, keine großen Ausbrüche wie wir sie zum Beispiel in Brasilien oder Thailand sehen." Dafür sei es bei uns noch nicht warm genug, sagt Schmidt-Chanasit.

Welche Behandlungsmöglichkeiten es für das Denguefieber gibt und vor welchen Reisen man sich impfen lassen sollte, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Jonas Schmidt-Chanasit.