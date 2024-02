Demos gegen Rechts: Warum die Schulen in der Pflicht stehen

Hunderttausende sind am Wochenende in ganz Deutschland wieder gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Hier im Südwesten zum Beispiel in Mainz, Stuttgart und Freiburg. Was auffällt: Es sind alle Altersgruppen dabei - von Rentnern bis zu Schülern. Sarah Dowidat ist Schülerin in der elften Klasse an einem Gymnasium in Kaiserslautern und ist im Vorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz. Sie sagt, dass das Thema Rechtsextremismus in den Lehrplänen der Schulen noch zu kurz kommt: " Es ist wichtig, über aktuelle Themen zu informieren ", sagte die Schülerin im SWR.

Wie die jüngere Generation zur AfD steht und welche Rolle die sozialen Medien beim Rechtsextremismus spielen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Sarah Dowidat.