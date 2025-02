Demos gegen Rechts: Die Leute wollen die Brandmauer zurück

Hunderttausende gehen derzeit wieder auf die Straße, um gegen Rechts zu demonstrieren - eine Folge des umstrittenen Vorgehens der CDU, die für ihre Migrationspläne Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Aber was genau treibt die Menschen da jetzt auf die Straße? Und gegen wen oder was demonstrieren sie konkret? Nils Kumkar, Soziologe an der Universität Bremen, sieht es so: "Viele Leute haben das Gefühl, dass ein Tabu verletzt wurde". Mit den Demos fordern sie das Tabu, also die Brandmauer, wieder ein, sagt Kumkar.

Die spannende Frage sei jetzt, "ob die Proteste die Parteien zur Selbstfestlegung zwingen", was Folgen für die Koalitionsverhandlungen haben könnte. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn geht Kumkar außerdem der Frage nach, wie die CDU auf den sich aufbauenden Druck reagieren könnte.