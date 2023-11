Demokratieforum: Was ist eigentlich gerecht?

Ein Fußballspieler, der in der ersten Liga kickt, verdient Millionen im Jahr, ebenso der CEO eines großen Konzerns. Eine Krankenschwester bekommt dagegen durchschnittlich 50.000 Euro im Jahr. Ist das gerecht? "Die meisten Menschen in Deutschland sagen Studien zufolge, wer viel leistet, soll gut verdienen," sagt Marcel Fratzscher, Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Aber was ist mit denen, die große Vermögen erben und leben können, ohne zu arbeiten? Um die Frage "Was ist gerecht?" geht es beim SWR Demokratieforum. Michel Friedman diskutiert mit Marcel Fratzscher, der FDP-Politikerin Linda Teuteberg und der Autorin und Journalistin Teresa Bücker.