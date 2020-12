Party und Corona - das geht z.Zt. nur schwer zusammen. Deshalb stehen all diejenigen, die mit Partys, Konzerten und andere Großevents ihr Geld verdienen, seit Beginn der Pandemie vor einem großen beruflichen schwarzen Loch. In Berlin haben heute Veranstalter mit einer Demo auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Symbolisch haben sie dafür ihr "letztes Hemd" vor dem Reichstagsgebäude abgelegt. Björn Schindler hat die Demo #AlarmstufeRot mitorganisiert. Im Gespräch mit SWR Aktuell Moderatorin Dagmar Freudenreich sagte der Geschäftsführer von Party Rent Stuttgart, die Branche habe sich viele Gedanken gemacht, wie man Großveranstaltungen wieder möglich machen könne. Gedacht sei neben Abstands- oder mit Wegeleitlinienkonzepten auch an Schnelltests vor den Konzerten, so Schindler.