Demeter-Landwirtin zur Trockenheit: Wir gucken alle bange in die Wetter-App

Sonne satt bisher im März - aber viel zu wenig Regen. Meteorologen sagen voraus, dass dies der trockenste März seit mehr als 90 Jahren werden könnte. Die Trockenheit macht vor allem den Landwirten zu schaffen: "Wir alle gucken bange in die Wetter-Apps und in den Himmel", sagte die Demeter-Landwirtin und -Beraterin Bettina Egle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. "Das Getreide wächst zwar - aber sehr zögerlich. Man sieht, die Pflanzen haben Stress, es geht ihnen nicht gut". Eine Möglichkeit, der Trockenheit zu begegnen, sei ein Wechsel zu resistenteren Kulturen oder Sorten: "Wir haben die ersten Landwirte auf der Schwäbischen Alb, die Hirse anbauen - das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen". Welche Möglichkeiten Bettina Egle und ihre Kollegen in der Öko-Landwirtschaft sonst noch haben, ihre Äcker vor der Trockenheit zu schützen, hören Sie im Audio.