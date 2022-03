Dem Wald auf die Füße geschaut…

Kaum zieht die Wirtschaft an, steigt die Nachfrage nach Benzin und Gas – und die Preise auch. Wir sind nach wie vor ziemlich abhängig von fossilen Energieträgern, trotz des Klimawandels. Um das zu ändern, fordert der Salzburger Wirtschaftsgeograf Christian Zeller einen Ökosozialismus. Außerdem: Können wir unsere Energieimporte aus Russland stoppen? Und wir besuchen ein südafrikanisches Projekt. Das will dafür sorgen, dass in Afrika wieder deutlich mehr Löwen wohnen.

Das Umweltmagazin mit Pascal Lasserre, 10.03.2022 mehr...