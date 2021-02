Winnetou, Pocahontas und Yakari sind beliebte Kostüme in der fünften Jahreszeit. Doch indigene Menschen verweisen seit Jahren darauf, dass sie über „Indianerkostüme“ nicht lachen können. Tyrone White ist von den Lakota in den USA und lebt seit 2012 in Deutschland. Sein erster Karneval im Rheinland fühlte sich an wie ein Schlag in den Magen. Warum das so ist und wie es bei der Kostümauswahl besser gehen könnte, darüber hat er mit Katharina Seeburger und Leonore Kratz gesprochen. mehr...