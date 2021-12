DEHOGA-Warnung vor Lockdown: "Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen"

per Mail teilen

Einen Tag vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern warnt der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA vor einem möglichen neuen Lockdown. Die Politik dürfe jetzt nicht in Panik verfallen. Auch wenn die neue Omikron-Virus-Variante im Blick gehalten werden müsse, seien Betriebsschließungen nicht angemessen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA, Ingrid Hartges, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. "Fakt ist, dass wir auch heute wieder sinkende Inzidenzwerte haben und auch eine sinkende Hospitalisierungsrate, und rein präventiv kann die Politik keine so weitreichenden Grundrechtseinschränkungen vornehmen, wie zum Beispiel Betriebsschließungen." Die Maßnahmen müssten schließlich verfassungskonform sein, so Hartges weiter. Wie die DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin die Situation der Freizeit- und Kulturbranche einschätzt und welche Hilfen sie vom Staat erwartet, ist ebenfalls im Interview zu hören.