per Mail teilen

Jemand nimmt sich ein Bild einer Frau aus dem Internet, schickt es über den Messenger Telegram an einen Bot und bekommt kurze Zeit später ein gefälschtes Nacktbild dieser Person. So etwa funktioniert ein Deepfake, der letztlich mit jedem Bild funktioniert, das im Netz steht. Ob man so ein Bild erkennen kann und wie ich mich davor schützen kann, erklärt Wolfgang Stieler, Redakteur des Magazins Technology Review, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.