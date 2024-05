Was der Dauerregen mit dem Klimawandel zu tun hat

Tief "Katinka" ist verantwortlich für Dauerregen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Meteorologe Andreas Machalica sagt, das hat auch etwas mit dem Klimawandel zu tun.

Der Dauerregen wird am Freitag weitergehen. Grund dafür ist feuchtwarme Luft aus Südwest-Europa, die sich aber nicht gegen das Hoch über Nord-Europa habe durchsetzen können, erklärt Wetterexperte Andreas Machalica im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt.

Intensives Regentief über Teilen von BW und RLP

"An der Grenze ist dieses kleine intensive Regentief entstanden." Am heftigsten betroffen seien "ein Streifen vom nördlichen Schwarzwald über die südliche und westliche Pfalz, das Saarland - dann weiter in den westlichen Hunsrück und in die westliche Eifel". In diesen Regionen bestehe erhebliche Überflutungs- und Aquaplaning-Gefahr.

Klimawandel mit verantwortlich für Dauerregen

Es handele sich um eine relativ spezielle Wetterlage, ergänzt der Meteorologe. Die höheren Temperaturen durch den Klimawandel würden dazu führen, "dass wir mehr Energie in der Atmosphäre haben und in dieser wärmeren Atmosphäre größer Mengen Regen herunterkommen können." Außerdem bewege sich das Tief "Katinka" nur sehr langsam vorwärts. "Dementsprechend haben wir an viele Orten für längere Zeit diesen kräftigen, intensiven Dauerregen."