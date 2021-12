Das Ziel: Marseille aus dem Griff der Drogenbanden holen

In den vergangenen Wochen steckten Jugendliche in Belfast erneut Busse in Brand. Sie fühlen sich als Verlierer des Brexits mit einer Grenze in der Irischen See, die Nordirland von Großbritannien trennt. Der Konflikt, in dem es weniger um Konfessionen als vielmehr um Identitäten geht, war wieder präsent. Schon vor 100 Jahren wollten Vertreter der Londoner

Regierung und aus Dublin mit dem Anglo-Irischen Vertrag die Kämpfe beenden. Der Vertrag teilte die Insel, brachte jedoch keinen Frieden. mehr...