Das Runde ist im Eckigen: Warum Flippern noch immer fasziniert

Die ganz große Zeit der Flipperautomaten ist vorbei, die war eher Ende des letzten Jahrhunderts, aber auch heute stehen sie noch in so mancher Gaststätte. Und es gibt auch immer noch Menschen, die sehr gerne Flipper spielen - so gerne, dass sich einige von ihnen zu Wettbewerben treffen. An diesem Wochenende finden in Hannover die "German Pinball Open" statt. Veranstalter ist die German Pinball Association. Warum das Spiel fasziniert und wie man ein Meister am Flipperautomaten wird, verrät Vizepräsident Heiko Hagedorn im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.