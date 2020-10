per Mail teilen

Unpünktlich sein? Mit vollem Mund sprechen? Sich im Gesicht tätowieren lassen? Das macht man nicht – oder doch? Jede Kultur hat ihre eigenen ungeschriebenen Regeln, was man darf und was tabu ist. Ob Tischsitten, Sexualität oder auch nur die Art und Weise, wie man Nein sagt. Das alles kann sich sehr unterscheiden. Wo stoßen unterschiedliche Tabus zusammen? Wie kommt man klar mit solchen Unterschieden? Wie kann man das Anderssein überbrücken? Darüber sprechen Sabine Brütting und Mark Kleber mit einem Italiener, der an der Volkshochschule Stuttgart mit vielen Kulturen zu tun hat, mit Refiye und Soraya, den beiden Podcasterinnen von „Chai Society“ und mit einem Trainer, der interkulturelle Kompetenz schult.