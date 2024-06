Das ICARUS-Projekt - was die Tiere uns erzählen, wenn wir es verstehen ihnen zuzuhören

ICARUS ist ein wissenschaftliches Projekt, das ein Vierteljahrhundert in Anspruch genommen hat – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Und das von den Galapagos Inseln bis in den Weltraum führt.

Der Wissenschaftler hinter dem ICARUS- Projekt ist Martin Wikelsky, Vogelkundler, Direktor der Abteilung für Tierwanderungen am Max Planck Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und Ravensburg. Er erzählt, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können.