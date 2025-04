Millionen Tonnen Kriegsmunition liegen weltweit in den Meeren. Größtenteils gezielt versenkt. Aus den Augen, aus dem Sinn – nun ja, zum Teil wusste man es auch einfach nicht besser. Aber Munition ist giftig, selbst wenn sie nicht explodiert, sondern schlicht verrostet. Deutschland versucht nun, die rund 1,6 Millionen Tonnen Munition, die in der Nord- und Ostsee liegen, wirklich zu entsorgen. Was gar nicht so einfach ist.