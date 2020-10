per Mail teilen

Der Sozialarbeiter und Autor Claus Fussek hat den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn, den Eigenanteil in der Pflege zu deckeln, grundsätzlich begrüßt. Jeder Betrag, jeder Euro, der nicht selbst bezahlt werden müsse, sei eine Entlastung, sagte Fussek in SWR Aktuell. Außerdem sei es gut, sich mit dem Thema, das kollektiv verdrängt werde, zu beschäftigen. Die Gesellschaft müsse die Situation in der Pflege zu ihrer Schicksalsfrage machen und sich fragen: „Wie wollen wir im Alter wohnen, leben und gepflegt werden, und wer soll das bezahlen?“ Dazu brauche es eine ehrliche Diskussion, erklärte Fussek im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.