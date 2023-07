Das Gackern in meinem Garten – Der Trend zum eigenen Huhn

per Mail teilen

Ein Huhn ist kein Hund und auch keine Katze, aber doch für immer mehr Menschen beliebtes Haustier. Wie viele gackernde Hühner – seltener begleitet vom krähenden Hahn – schon in deutschen Gärten scharren, picken und bestenfalls Eier legen, lässt sich nicht genau sagen. Hühnerhaltung auf Privatgelände wird von der Statistik nicht erfasst. Wir fragen, was sich hinter diesem Trend zum Huhn verbirgt, was es braucht, damit das Miteinander von Mensch und Huhn auch reibungslos klappt und wieso das mit dem dummen Huhn überhaupt nicht stimmt.