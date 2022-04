per Mail teilen

Intifada – das arabische Wort für die Aufstände der Palästinenser gegen Israel – besonders blutig war die Zweite Intifada, die im März 2002 ihren Höhepunkt erreichte. In dieser Zeit gab es dutzende Selbstmordattentate in Israel, aber auch Militäraktionen in den Autonomiegebieten. Die zweite Intifada, heißt es, habe das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern zerrüttet. Auch 20 Jahre später sind die Folgen noch unübersehbar – der Kontext von Nahost-Korrespondent Benjamin Hammer.