Deutschlandticket ist je nach Bundesland an verschiedene Bedingungen geknüpft ++ SAP ab sofort mit Alternative zu gigantischer Dienstwagen-Flotte ++ Weniger Inlandsflüge in Deutschland ++ Energieanbieter geben sinkende Energiepreise nicht an Bestandskunden weiter ++ Wirtschaftsprüferaufsicht APAS verhängt Sanktionen gegen EY in Folge des Wirecard-Skandal ++ Gedrosselte Ölproduktion sorgt für Aufruhr an den Börsen +++