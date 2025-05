Darum verbietet Dobrindt das "Königreich Deutschland"

per Mail teilen

Seit dem frühen Morgen geht die Polizei in sieben Bundesländern gegen die vermutlich größte "Reichsbürger"-Gruppierung in Deutschland vor – auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Schwerpunkt der Aktionen ist Sachsen. Der Grund: Bundesinnenminister Dobrindt hat die Vereinigung "Königreich Deutschland" verboten. Dobrindt wirft ihr einen Angriff auf die freiheitlich demokratische Grundordnung vor und die Bildung eines kriminellen Netzwerks. ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg erklärt die Hintergründe.