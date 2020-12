per Mail teilen

Musikfestivals, Konzerte, Theateraufführungen,... - im Jahr 2020 fand vieles, wenn überhaupt, weitgehend ohne Publikum statt. Künstler und die Veranstaltungsbranche leiden. Mancher macht aus der Not ein Tugend - auch der Musiker Oliver Mager (Bild). Der Mainzer baut sich für das kommende Jahr einen Konzert-Truck. SWR Aktuell-Redakteurin Julia Eigendorf hat mit ihm und mit Matthias Kugler aus der SWR3-Musikredaktion einen Blick in die Zukunft gewagt - und sie gefragt: auf was können wir uns 2021 musikmäßig freuen?