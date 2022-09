"DART"-Mission: Nasa-Sonde soll Asteroiden aus der Bahn werfen

Ein Asteroid auf Kollisionskurs mit unserer Erde – was können wir tun?

Was uns erstmal an den Hollywood-Film "Armageddon" erinnert ist in Wirklichkeit etwas weniger spektakulär. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA versucht heute Nacht, den Asteroiden mit einer Raumsonde aus der Bahn zu schubsen. Stefan Ulamec vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum beruhigt in SWR Aktuell, dass der dafür ausgewählte Doppel-Asteroid namens Dimorphos die Erde in elf Millionen Kilometern Entfernung passiert. Also bestehe keine Gefahr, auch wenn die sogenannte "DART"-Mission schief geht: "Man lässt die Raumsonde mit hoher Geschwindigkeit auf den Asteroiden aufprallen und dadurch wird Dimorphos ein ganz klein bisschen aus seiner Bahn gelenkt. Und wenn das ein Asteroid wäre, der die Erde bedroht und man würde das Jahre oder sogar Jahrzehnte vor dem Einschlag machen, dann könnte man ihn soweit ablenken, dass er knapp an der Erde vorbei fliegt", erklärte Stefan Ulamec im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser.