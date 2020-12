Auf was können wir uns 2021 freuen? Hoffentlich auf Impfungen, Umarmungen und eine neue Normalität. Vielleicht auch auf spannende Projekte. Der SPD-Politiker Kevin Kühnert hat ein solches vor sich. Der ehemalige Chef der Jusos kandidiert zum ersten Mal für den Bundestag. Sein Wahlkampf wird, Corona geschuldet, ziemlich digital werden. Wie er trotzdem mit Wählern in persönlichen Kontakt kommen will, mit welchen Themen ihn die Öffentlichkeit in Verbindung bringen soll, und ob er während der Pandemie eher die Berliner Tanzflächen oder Kneipenabende vermisst, hat er SWR Aktuell-Redakteurin Julia Eigendorf verraten.