2020 ist so gut wie vorbei. Es war ein besonderes Jahr, geprägt durch die Pandemie. Viele haben deswegen auch gerade keine große Lust auf das Jahr zurückzublicken. Also schauen wir nach vorne. Auf was können wir uns 2021 freuen? In politischer Hinsicht auf jeden Fall auf ein Super-Wahljahr. Bundestagswahl, Landtagswahlen und die Wahl zur neuen CDU-Spitze. SWR Redakteurin Julia Eigendorf blickt mit Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert auf die Wahlen 2021.