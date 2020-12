Corona hat in diesem Jahr so gut wie jeden Lebensbereich betroffen, auch den Sport. Doch 2021 soll alles besser werden - hoffen zumindest die Spielerinnen und Spieler, Athletinnen und Athleten, sowie die Verbände. Andreas Bockius (im Bild) sehnt sich danach, bald auch wieder Fußballspiele mit Fans kommentieren zu können: "Ohne Fans im Stadion ist das kein Fußball. Den Fans fehlt der Kontakt zu den Spielern", sagte der Stadionsprecher von Fußballbundesligist Mainz 05 in SWR Aktuell. - Wie der Sport wieder zurück zur Normalität will und welche Highlights uns im nächsten Jahr erwarten, darüber berichtet SWR Aktuell-Redakteurin Julia Eigendorf.