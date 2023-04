DAK warnt: Fachkräftemangel als Gesundheitsrisiko

Laut einer Studie des Forsa-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK geht vom Fachkräftemangel in vielen Branchen auch ein Gesundheitsrisiko für die Belegschaft aus. Nach Erkenntnissen des DAK-Gesundheitsreports ist in vielen Mangelberufen noch nicht die Erkenntnis durchgedrungen, wie stark ein wachsender Fachkräftemangel die bestehende Belegschaft verschleißt. Das lasse sich heute schon am Krankenstand in Pflegeberufen oder in der Kinderbetreuung ablesen. In vielen Betrieben fehle es aber noch an Bewusstsein dafür, welche gravierenden Folgen die Mehrbelastung bei Personalmangel hätte. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg forderte der Vorstandsvorsitzende der DAK, Andreas Storm, deshalb einen runden Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.