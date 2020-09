per Mail teilen

Offenbar tausende Stellen bei Daimler in Untertürkheim auf der Kippe ++ Interview mit dem Arbeitsrechtsexperten Michael Felser: Wie wirksam ist der Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen? ++ Post und Verdi einigen sich ++ Knaus Tabbert geht an die Börse ++ DAX schließt mit leichtem Plus