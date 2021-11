Dachdecker suchen Nachwuchs: Was macht den Beruf attraktiv

per Mail teilen

In Baden-Württemberg hat die Nachwuchs-Kampagne für das Dachdecker-Handwerk begonnen. Dachdecker fehlen seit längerem in ganz Deutschland: Es gibt zu wenige Fachkräfte und zu wenige Auszubildende.

Möglicherweise fehlen jungen Menschen wichtige Informationen, welche Chancen das Dachdecker-Handwerk bietet. Jana Görgen aus Ditzingen hat sich für die Branche entschieden. Sie hat im vergangenen Jahr ihre Gesellenprüfung abgelegt - mit dem drittbesten Ergebnis in Baden-Württemberg. Ausgezeichnet wurde sie im letzten Jahr auch als Kammersiegerin der Dachdecker.

Görgen: Beruf hat mich schon immer gereizt

Interesse am Beruf der Dachdeckerin hatte Görgen schon immer, erzählte sie im SWR. "Deswegen wollte ich als erstes dort reinschauen, und es hat sich auch bewährt."

Es ist ein Supergefühl, wenn man was Gutes für andere Menschen machen kann. Und das macht man, wenn man anderen Menschen ein Dach über dem Kopf baut.

Ihre Arbeit bereite ihr viel Freude. "Es ist sehr vielfältig, man ist an der frischen Luft. Man hält seinen Körper fit. Also für mich der perfekte Job."

Jeden Tag etwas Neues dazulernen

Über die Gründe, warum nicht mehr junge Menschen diesen Beruf ergreifen, kann auch Görgen nur spekulieren. "Ich denke mal, dass es viele Leute gibt, die einen geregelten Alltag haben wollen." Die Arbeit auf der Baustelle bedeute jedoch, dass es jeden Tag etwas neues zu lernen und zu erlernen gebe. "Man muss immer wieder von Null anfangen."

Dachdecker-Klischee: Das machen vor allem Männer...

Dass Frauen in der Branche bislang unterrepräsentiert sind, bestätigt auch Jana Görgen: "Also ich bin hauptsächlich mit Männern unterwegs. In der Ausbildung waren wir jetzt vier Frauen insgesamt. Ich besuche gerade die Meisterschule. Da ist es sehr selten, dass eine Frau diese Schule betritt." Umso mehr erhofft sich Görgen von der Nachwuchskampagne, dass der "Job auch für junge Mädels interessanter gemacht wird."