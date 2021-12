D-Mark-Schätze in deutschen Schränken

Ein Schatz in der Kommode: Rund 14.000 Euro hat ein Tierschutzverein in der Gegend von Leipzig zusammen mit einer alten Kommode vererbt bekommen. Allerdings muss er das Geld erst umtauschen, denn es waren D-Mark. Offensichtlich hängen noch viele an der alten Währung: Geschätzte zwölf Milliarden existieren vermutlich noch, liegen in Safes, Schubladen oder vielleicht sogar unter der Matratze. Aber lohnt sich das sammeln wirklich? Der Vorsitzende des Bundesverbandes des Deutschen Münzenfachhandels Michael Becker weiß es, denn er ist Experte für sogenannte “neue Münzen”. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel verrät er unter anderem für welche D-Mark-Münze man heute bis zu 500 Euro bekommen kann.