Mobbing im Internet trifft bei weitem nicht nur Kinder und Jugendliche. Eine Studie, die am 18. November erschienen ist, belegt, dass in Deutschland rund 17 Millionen Erwachsene ebenfalls schon mal im Internet gemobbt oder sogar bedroht worden sind. Dafür waren 4.000 Erwachsene in Deutschland, der Schweiz und Österreich befragt worden. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat über das Thema Cybermobbing mit Uwe Leest gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing.