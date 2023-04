Cyber-Kriminalität: "Die Angriffe nehmen zu"

"Wir leben leider schon lange in einer Zeit der Cyber-Unsicherheit", sagt Claudia Eckert, Professorin am Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik der TU München. Die Angriffe würden zunehmen. Zusätzlich sei bei der verwendeten Technik eine Form der "Professionalisierung" zu beobachten. Hacker verwendeten vermehrt Künstliche Intelligenz (KI), um automatisierte Angriffe durchzuführen. "Es ist Big Business geworden."

Wie sich Staat und Gesellschaft vor Cyber-Attacken durch Staaten und

Kriminelle schützen können, ist Thema auf der Konferenz zur Cybersicherheit, die bis 20. April in Potsdam stattfindet. Die IT-Professorin weist im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen daraufhin, dass sowohl staatliche Institutionen als auch kleine und mittelständische Unternehmen mehr gegen Cyber-Angriffe tun müssten.